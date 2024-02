Les peuples tunisien et algérien ont commémoré, ce jeudi, le 66e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef.

Pour mémoire, le 8 février 1958, ce jour, des dizaines de personnes sont tombées en martyrs lors d’un raid aérien français contre les habitants de ce petit village, relevant du gouvernorat du Kef.

C’était une mesure de représailles de l’armée française contre la population locale tunisienne, accusée d’avoir apporté soutien et appui aux combattants du mouvement de libération nationale algérienne.

Depuis 66 ans, l’événement est une occasion privilégiée pour réaffirmer la solidité des relations fraternelles liant les deux peuples et pays.

C’est aussi une occasion pour se souvenir du lourd tribut payé par des hommes et des femmes héroïques pour que le voisin algérien se libère du joug colonial et aspire ainsi à l’indépendance.

Ont été présents à la cérémonie de commémoration, du côté tunisien, le ministre de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, Abdelmonem Belati, le ministre de la Formation professionnelle et de l’emploi Lotfi Dhiab et la ministre de l’Economie et de la planification Feriel Ouerghi.

Du côté algérien, c’était également le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Mourad et le ministre des Moudjahidine et des ayants droit, Laïd Rebigua.

À cette occasion, les ministres tunisien algérien ont déposé une gerbe au pied du mémorial des martyrs et récité la Fatiha à leur mémoire.

C’est au ministre de l’Agriculture de mettre l’accent sur la profondeur ainsi que sur le caractère privilégié des liens historiques qui unissent les deux peuples frères tunisien et algérien.

À ce titre, Belati a rappelé les généreux sacrifices consentis par le peuple tunisien pour soutenir le voisin algérien dans sa lutte pour l’indépendance et la liberté.

« Les événements de Sakiet Sidi Youssef resteront à jamais une épopée historique, une leçon d’héroïsme qui vient dépeindre avec force l’élan de solidarité fraternelle entre les deux peuples lors du combat du peuple algérien contre le colon français », a fait savoir le ministre.

Belati a appelé à un surcroît d’effort en vue de promouvoir la zone frontalière entre les deux pays et à renforcer le partenariat et le développement des postes frontaliers.

Il a également appelé à coordonner davantage les actions en vue de lutter contre le terrorisme et la contrebande et par la même, créer des projets, générateurs de postes d’emploi.

Concrètement, il est de notre devoir de mettre sur pied des projets d’investissements communs au service de l’intérêt des deux peuples, a plaidé le ministre.

De son côté, le ministre algérien de l’Intérieur Ibrahim Mourad a fait part de son estime et considération au peuple tunisien pour son soutien apporté à l’Algérie dans sa lutte de libération nationale.

« Les événements de Sakiet Sidi Youssef sont une étape-phare dans l’histoire des deux peuples frères. C’est aussi une source d’inspiration pour les générations à venir », a déclaré le ministre algérien.

Il a réaffirmé aussi la nécessité de développer la zone frontalière et de booster la coopération bilatérale, notamment en matière sécuritaire, à la lumière de la convergence de vues des dirigeants politiques des deux pays.