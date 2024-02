La Conférence mondiale sur l’éducation culturelle et artistique est prévue du 13 au 15 février 2024, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, a annoncé l’Unesco.

À cette occasion, les ministres de la Culture et de l’Éducation du monde entier se réuniront en vue de l’adoption d’un Cadre de l’UNESCO pour l’éducation culturelle et artistique.

La conférence mondiale comptera également sur la participation d’autres des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales, de réseaux de l’UNESCO et autres partenaires dans le domaine de la culture et de l’éducation en vue notamment de partager des pratiques et des idées novatrices mais également de renforcer une alliance mondiale en faveur de l’éducation culturelle et artistique.

Organisée par l’UNESCO et le Département de la culture et du tourisme d’Abou Dhabi, aura au Centre national des expositions d’Abou Dhabi (ADNEC), cette conférence, s’inscrit dans la continuité de la Conférence de Lisbonne de 2006, à l’origine de la Feuille de route de l’UNESCO pour l’éducation artistique, et de la Conférence de Séoul de 2010 qui a donné naissance à l’Agenda de Séoul : Objectifs pour le développement de l’éducation artistique.

Ce rendez-vous vise à actualiser ces cadres internationaux, après deux années de consultations mondiales avec les États, experts et ONG des secteurs de l’éducation et de la culture, tout en prenant en compte les nouveaux défis tels que le développement des outils numériques et de l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un moment clé pour élaborer de nouvelles stratégies renforçant la dimension culturelle dans les systèmes éducatifs et soutenir les investissements pour les compétences culturelles et artistiques répondant aux besoins et aux opportunités du monde d’aujourd’hui. Lors de cette conférence, les États membres partageront également leurs innovations éducatives dans ce domaine, et annonceront de nouvelles initiatives et partenariats régionaux.

Le programme de la conférence s’articule autour de 7 sessions ministérielles thématiques et 17 événements parallèles correspondant aux thèmes du nouveau « Cadre pour l’éducation culturelle et artistique » de l’UNESCO qui repose sur les principes de la gouvernance, la législation et les politiques, les environnements d’apprentissage, les expériences d’apprentissage”, les enseignants et éducateurs”, “les technologies numériques et IA” et “les partenaires internationaux”.

Les sessions seront axées les thématiques suivantes: l’accès équitable à l’éducation culturelle et artistique; l’apprentissage de qualité et pertinent tout au long de la vie dans et à travers la diversité culturelle, des compétences pour construire des futurs résilients, justes et durables; l’institutionnalisation et la valorisation de l’éducation culturelle et artistique; l’éducation culturelle et artistique à travers les technologies numériques et l’intelligence artificielle (IA); les partenariats et le financement en faveur de l’éducation culturelle et artistique ainsi que le suivi, le travail de recherche et les données.

Notons que La “Feuille de route pour l’Education artistique ” a été établie sur la base des délibérations de la conférence mondiale sur l’éducation artistique qui s’est tenue du 6 au 9 mars 2006 à Lisbonne, Portugal. Elle a pour objectif d’explorer le rôle de l’éducation artistique face aux besoins de créativité et de sensibilisation culturelle du 21ème siècle et met l’accent sur les stratégies nécessaires à l’introduction ou à la promotion de l’éducation artistique dans le cadre de l’apprentissage.

En tant qu’aboutissement de la seconde conférence mondiale de l’Unesco sur l’éducation artistique, l’Agenda de Séoul s’appuie sur la feuille de route de l’Unesco sur l’éducation artistique qui constituait un des résultats principaux de la première conférence mondiale tenue à Lisbonne (Portugal) en 2006.

En s’appuyant sur la Feuille de route pour l’éducation artistique et l’Agenda de Séoul : Objectifs pour l’éducation artistique, l’élaboration du Cadre de l’UNESCO pour l’éducation culturelle et artistique est le fruit d’un processus préparatoire participatif et inclusif, qui a bénéficié de nombreuses contributions des États membres de l’UNESCO et d’un large éventail de parties prenantes.

Une fois adopté, ce cadre constituera un outil essentiel pour les États membres, leur permettant d’élaborer des stratégies et des politiques intégrées qui ancrent la dimension culturelle dans les systèmes éducatifs, et d’investir dans l’acquisition d’aptitudes et de compétences, notamment par le biais de la culture et des arts, en réponse aux besoins et aux opportunités du monde d’aujourd’hui.