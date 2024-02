Les haltérophiles tunisiens ont remporté 12 médailles dont 4 or, lors de la première journée des championnats d’Afrique de la discipline, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, organisés à Ismailia (Egypte).

L’haltérophile Eya Aouadi (55 kg) s’est distinguée lors de ce tournoi en décrochant à elle seule deux médailles d’or à l’arraché et au total et une médaille d’argent à l’épaulé-jeté, tandis que le reste des médailles ont été remportées par les athlètes suivants :

Issra Bejaoui (55 kg) : 1 or à l’épaulé-jeté et 2 argent à l’arraché et au total

Amine Bouhajba (61 kg) : 1 or à l’arraché et 1 bronze au total

Ayoub Salem (67 kg) : 3 argent à l’arraché, l’épaulé-jeté et au total

Sajir Jebali (61 kg) : 1 bronze au total.

Pour rappel, la Tunisie est représentée lors de ces championnats par 16 haltérophiles (8 filles et 8 garcons) dont Karem Ben Hnia (73 kg) et Aymen Bacha (102 kg) qui sont concernés par la qualification aux JO-2024.