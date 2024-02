Deux des équipes surprises de la CAN 2024, le Cap-Vert et l’Afrique du Sud, s’affronteront samedi au stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro pour une place dans le dernier carré de la compétition.

Le Cap-Vert, tombeur de la Mauritanie en huitièmes de finale (1-0), est l’une des belles surprises de cette CAN. Les “Requins Bleus”, emmenés par le buteur Ryan Mendes, tenteront d’atteindre les demi-finales pour la première fois de leur histoire, en quatre participations.

L’Afrique du Sud, championne d’Afrique en 1996, n’a pas dépassé les quarts de finale depuis l’an 2000. Les “Bafana Bafana”, vainqueurs du Maroc en huitièmes de finale (2-0), s’appuient sur une défense solide et un gardien de but en pleine forme, Ronwen Williams.

Le match s’annonce serré et indécis. Le Cap-Vert, avec son mental de fer et sa capacité à marquer des buts tardifs, aura son mot à dire. L’Afrique du Sud, plus expérimentée, tentera de faire valoir sa solidité défensive.

Le vainqueur de ce match affrontera en demi-finale le vainqueur de l’autre quart de finale qui se joue en ce moment entre le Nigeria et l’Angola.

Suivez le match en direct sur les antennes de Canal+ et beIN Sports.

