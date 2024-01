Le Mali et le Burkina Faso s’affrontent en huitièmes de finale de la CAN. Les deux équipes, finalistes malheureuses de la compétition, sont considérées comme des favorites pour remporter le titre.

Burkina Faso : Lors de leurs 12 précédentes participations, ils ont soit été éliminés en phase de groupes (8 fois), soit au moins atteint les demi-finales (4 fois). Ils ont été défaits en finale en 2013 (0 – 1 Nigeria). (CAF)

Mali : C’est la 13ème participation du Mali, et la 9ème consécutive. Aucune équipe n’a jamais disputé autant de matches que le Mali (54) lors de la CAN TotalEnergies de la CAF sans jamais remporter le trophée. Leur meilleure performance remonte à 1972 où ils s’inclinèrent 3-2 en finale contre le Congo (CAF).

Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent en huitièmes de finale de la CAN 2023. Les deux équipes ont terminé deuxièmes de leur groupe respectif. Le Maroc est favori, mais l’Afrique du Sud, qui a déjà battu les Lions de l’Atlas l’année dernière, rêve d’un nouvel exploit.

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc

“C’est un match à élimination directe. C’est un changement de compétition. On n’a pas droit à l’erreur. Jusque-là, ce qu’on fait c’est bien mais on veut faire mieux. On a beaucoup de respect pour l’Afrique du Sud. C’est la dernière équipe à nous avoir battu sur le continent.”

Hugo Broos, coach de l’Afrique du Sud

“Cette CAN est pleine de surprises comme on l’a vu depuis le début. On a déjà battu le Maroc il y a un an et on peut encore le faire. Tout est possible et on veut créer une autre surprise dans cette compétition.”

Au programme:

18h : Mali Vs Burkina Faso – Bein Sports 1

21h : Maroc Vs Afrique du Sud – Bein Sports 1

Suivre la Coupe d’Afrique des Nations de Football – CAN 2024 Côte d’ivoire