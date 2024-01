Les matchs programmés dans le cadre du tournoi de handball qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 14 au 17 mars prochain, a fait savoir la Fédération internationale de discipline.

Les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifient pour les JO.

A noter que trois sélections arabes disputeront le TQO, à savoir; la Tunisie, l’Algérie et le Bahreïn.

Le sept national négociera, quant à lui, le tournoi dans le groupe C aux côtés de la Norvège, la Hongrie et le Portugal. Et malgré la difficulté de la mission devant des sélections fortes, l’espoir demeure permis pour la Tunisie.

Le groupe A compte les sélections d’Espagne, la Slovénie, le Bahreïn, le Brésil, tandis dans le groupe B figurent l’Allemagne, la Croatie, l’Algérie et l’Autriche.

Pour rappel, le sept national avait terminé troisième de la Coupe d’Afrique des nations disputée en Egypte 17-27 janvier, derrière l’Egypte (sacrée) et l’Algérie (dauphin).

Aussi, faut-il noter, que cinq sélections africaines seront présentes au mondial de 2025. Il s’agit de l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, le Cap-Vert et de la Guinée.