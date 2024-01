La saison des soldes d’hiver sera lancée en accord avec la profession, à partir de jeudi 1er février 2024 et se poursuivra jusqu’à mercredi 13 mars 2024, a annoncé mardi dans un communiqué le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Dans ce contexte, le département ministériel affirme que toute violation et transgression de la décision de fixer la date et la durée des ventes par réduction saisonnière, conformément aux exigences de la loi no 40 de l’année 1998 du 2 juin 1998 sur les méthodes de vente et de publicité commerciale, sera surveillée, suivie et sanctionnée conformément aux exigences de la loi n°40 du 2 juin 1998.