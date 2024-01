Le sélectionneur tunisien, Jalel Kadri, a assuré que le mental sera déterminant dans la quête de la victoire devant l’Afrique du Sud, mercredi, à l’occasion de la 3e et dernière journée du premier tour de la CAN 2024.

Kadri a expliqué que la Tunisie se retrouve dans une situation compliquée, où la qualification est tributaire d’une victoire face aux “Bafana Bafana”. Cependant, il a souligné que cet objectif n’est pas impossible à atteindre, au vu de l’envie de relever le défi affiché par l’ensemble des joueurs.

“Nos joueurs disposent de l’expérience nécessaire et savent pertinemment que la discipline et la concentration sont les clés du match de mercredi”, a-t-il fait remarquer. Kadri a également souligné l’importance de se parer contre tous les scénarios possibles et de savoir réagir à toutes les situations.

Selon Kadri, l’Afrique du Sud est une équipe de qualité, notamment au niveau de l’attaque. Cependant, il a également indiqué que les Tunisiens disposent des armes pour s’imposer.

“La question de la qualification sera tranchée sur la pelouse”, a conclu le sélectionneur.