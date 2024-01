Fin du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations de Football – Côte d’ivoire, avec la qualification de la Guinée Equatoriale et le Nigéria du Groupe A.

Une des équipes favorite, la Côte d’ivoire n’est pas assuré de se qualifier, avec une troisième position, 3 points et deux matchs perdus.

Dans le Groupe B, le Cap-Vert est déjà qualifiée avec deux matchs gagnés et un nul, l’Egypte a assuré sa qualification avec le minimum, une deuxième place et 3 points.

Le Ghana avec seulement 2 points et une troisième place, est logiquement non qualifiable.

The Super Eagles defeat Guinea-Bissau in a #TotalEnergiesAFCON2023 thriller 🙌 #GNBNGR | @Football2Gether

Group B ✅

Matchday 3 is over and the standings are settled for group B! 🙌#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/wvLEPyRdH9

— CAF (@CAF_Online) January 22, 2024