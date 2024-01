Le samedi 20 janvier 2024 a vu le déroulement de trois matchs de la Coupe d’Afrique des Nations, dans le cadre du deuxième tour des groupes D et E. Dans le groupe D, l’Algérie et le Burkina Faso ont fait match nul (2-2), tandis que l’Angola a battu la Mauritanie (3-2). Dans le groupe E, la Tunisie et le Mali ont fait match nul (1-1).

Algérie : un match nul qui laisse des regrets

L’Algérie, tenante du titre et favorite du groupe D, a été accrochée par le Burkina Faso (2-2). Les Fennecs ont ouvert le score dès la 10e minute grâce à un but de Baghdad Bounedjah, avant d’être rejoints par les Étalons à la 35e minute. L’Algérie a repris l’avantage à la 50e minute grâce à un but de Youcef Belaili, mais les Burkinabés ont égalisé à la 85e minute.

Ce match nul laisse des regrets pour l’Algérie, qui a dominé la rencontre et créé de nombreuses occasions. Les Fennecs devront s’imposer face à la Mauritanie lors de la dernière journée du groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Burkina Faso : un bon point

Le Burkina Faso a réalisé une belle performance en accrochant l’Algérie (2-2). Les Étalons ont montré qu’ils étaient une équipe à prendre au sérieux et qu’ils pouvaient créer des surprises dans ce tournoi. Le Burkina Faso devra confirmer sa bonne forme face à l’Angola lors de la dernière journée du groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Angola : une victoire importante

L’Angola a remporté une victoire importante face à la Mauritanie (3-2). Les Palancas Negras ont ouvert le score dès la 10e minute grâce à un but de Wilson Eduardo, avant d’être rejoints par les Mourabitounes à la 20e minute. L’Angola a repris l’avantage à la 60e minute grâce à un but de Geraldo, puis a inscrit un troisième but à la 85e minute grâce à un but de Mateus Galiano.

Cette victoire permet à l’Angola de prendre la tête du groupe D, avec quatre points en deux matchs. Les Palancas Negras sont en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Tunisie : un point qui complique la tâche

Le Mali a ouvert le score dès la 10e minute grâce à un but de Lassine Sinayoko, avant d’être rejoint par la Tunisie dix minutes plus tard. Les deux équipes ont ensuite eu des occasions de prendre l’avantage, mais le score est resté de 1-1 à la fin du temps réglementaire.

La Tunisie devra s’imposer face à l’Afrique du Sud lors de la dernière journée du groupe pour espérer se qualifier.

Conclusion

Après deux journées, les groupes D et E sont très serrés. Dans le groupe D, l’Algérie, le Burkina Faso et l’Angola sont en lice pour la qualification pour les huitièmes de finale. Dans le groupe E, le Mali, la Tunisie et la Namibie sont également en lice. Les matchs de la dernière journée du premier tour seront décisifs pour la qualification des équipes.

Suivre la Coupe d’Afrique des Nations de Football – CAN 2024 Côte d’ivoire