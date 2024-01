La Tunisie affronte le Mali ce samedi 20 janvier à 21h00 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations 2024.

Après une défaite inaugurale face à la Namibie (1-0), les Aigles de Carthage sont déjà sous pression. Une nouvelle défaite les priverait de toute chance de qualification pour les huitièmes de finale.

Face à eux, le Mali est une équipe redoutable. Les Aigles du Mali ont remporté leur premier match face à l’Afrique du Sud (2-0). Ils disposent d’une équipe talentueuse, avec des joueurs comme Ibrahima Koné, Amadou Haidara ou encore Yves Bissouma.

Pour la Tunisie, il n’y a pas d’autres choix que de gagner. Les Aigles devront faire preuve de solidarité et de détermination pour renverser la situation.

Un match important pour le sélectionneur Jalel Kadri

Ce match sera également important pour le sélectionneur tunisien Jalel Kadri. Il est sous le feu des critiques après le match perdu face à la Namibie. Une nouvelle défaite pourrait lui coûter sa place.

Kadri devra trouver les solutions pour relancer son équipe. Il pourrait apporter des changements dans son onze de départ, notamment en titularisant Youssef Msakni et Seifeddine Jaziri.

Un match à suivre avec attention

Ce match entre la Tunisie et le Mali s’annonce serré et passionnant. Les deux équipes ont des ambitions et ne voudront pas perdre.

La victoire sera synonyme de qualification pour les huitièmes de finale pour l’une des deux équipes. L’autre devra se contenter de jouer les barrages.

Le coup d’envoi du match sera donné à 21h00 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.