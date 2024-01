L’Algérie obtient un nul de dernière minute face à une bonne équipe Burkinabé, qui a montré une combativité et une organisation dans les jeux et qui lui a permis de contrôler le match.

Ce résultat ne rend pas la tâche facile à l’Algérie, qui doit remporter son match contre la Mauritanie.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>⌚️ FULL-TIME! <br><br>Two goals for each side and a group D draw! ✅<a href=”https://twitter.com/hashtag/TotalEnergiesAFCON2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TotalEnergiesAFCON2023</a> | <a href=”https://twitter.com/hashtag/ALGBFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ALGBFA</a> <a href=”https://t.co/Pf7SVMItpG”>pic.twitter.com/Pf7SVMItpG</a></p>— CAF (@CAF_Online) <a href=”https://twitter.com/CAF_Online/status/1748737802525610064?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Attempts back and forth in Algeria vs. Burkina Faso 🔥<a href=”https://twitter.com/hashtag/TotalEnergiesAFCON2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TotalEnergiesAFCON2023</a> | <a href=”https://twitter.com/hashtag/ALGBFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ALGBFA</a> <a href=”https://t.co/w1Fq31iaQo”>pic.twitter.com/w1Fq31iaQo</a></p>— CAF (@CAF_Online) <a href=”https://twitter.com/CAF_Online/status/1748728224727646618?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>