L’Algérie qui est donnée largement favorite face au Burkina Faso, a été surprise en fin de première mi-temps par le but Burkinabé et ce en dépit de la forte pression de l’attaque algérienne; mais sans efficacité au niveau de la concrétisation.

Un manque flagrant au niveau de l’organisation offensive.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>HALF-TIME! <br><br>A late goal puts The Stallions ahead in the first half of the game! 💪<a href=”https://twitter.com/hashtag/TotalEnergiesAFCON2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TotalEnergiesAFCON2023</a> | <a href=”https://twitter.com/hashtag/ALGBFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ALGBFA</a> <a href=”https://t.co/Ajf6ZhchZX”>pic.twitter.com/Ajf6ZhchZX</a></p>— CAF (@CAF_Online) <a href=”https://twitter.com/CAF_Online/status/1748720872997704094?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”und” dir=”ltr”>⏱️ 40' <br><br>🇩🇿🇧🇫<a href=”https://twitter.com/hashtag/TotalEnergiesAFCON2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TotalEnergiesAFCON2023</a> | <a href=”https://twitter.com/hashtag/ALGBFA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ALGBFA</a> <a href=”https://t.co/wim4OVBogc”>pic.twitter.com/wim4OVBogc</a></p>— CAF (@CAF_Online) <a href=”https://twitter.com/CAF_Online/status/1748717651776450707?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>