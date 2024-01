Le sondage publié sur le compte Twitter de la CAF donne le Mali Largement favori face aux Aigles de Carthage par 69% contre 31%, après 1811 votes.

Dans une déclaration au site de la CAF, Jalel Kadri, sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a affirmé : “Ils ont de bons joueurs qui jouent dans de bonnes équipes, mais pour que nous obtenions un résultat, nous devons planifier pour l’ensemble de l’équipe et non pour des joueurs individuels. Notre analyse est basée sur l’ensemble de l’équipe et pas tellement sur les stars individuelles. Nous les connaissons, mais nous préférons planifier pour l’ensemble de l’équipe plutôt que pour des joueurs individuels”.