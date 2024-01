Le président de l’assemblée nationale de la République de Corée (Parlement sud-coréen) Kim Jin-pyo effectue, du 17 au 19 janvier, une visite de travail en Tunisie dans le cadre d’une tournée dans les pays du Maghreb. Le communiqué publié, à ce sujet, par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) nous informe que l’hôte sud-coréen sera accompagné d’une délégation parlementaire et offrira l’opportunité d’examiner les moyens de renforcer la coopération dans différents secteurs notamment, dans le domaine économique.

Cette visite vient consacrer l’intérêt de plus en plus visible que la Tunisie accorde aux pays du sud asiatique en ce sens où cette visite intervient après celles que viennent d’effectuer, ces derniers jours, en Tunisie de hauts responsables de cette zone. Il s’agit notamment des ministres des affaires étrangères de Chine et d’Indonésie.

Elle intervient également après celle effectuée, au mois de septembre dernier par l’envoyé spécial du ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Song Ho-sung.

Disposition de la Corée du sud à accroître ses investissements en Tunisie

Au cours de l’entretien qu’a eu ce dernier avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, Song a affirmé “la disposition de son pays à doubler les investissements coréens en Tunisie, notamment dans le domaine de la fabrication de pièces détachées automobiles, faisant ainsi de la Tunisie une plateforme régionale de fabrication et d’expansion vers les marchés africains et européens”.

“L’intérêt grandissant de la Tunisie pour l’Asie du Sud : une nouvelle ère de coopération économique.”

Cette volonté d’accroître ses investissements en Tunisie s’est concrétisée, début janvier 2024.La société Sud-Coréenne ” Yura Corporation “, spécialisée dans la production de pièces dédiées à l’industrie automobile a annoncé un projet d’extension de son usine , en Tunisie.

C’est le DG de la filiale tunisienne de Yura Corporation, Kim JONG GU qui a fourni, le 8 janvier 2024, l’information.

Cette extension, qui sera réalisée à travers une unité de production de câbles dédiée à l’industrie automobile sur une superficie couverte estimée à 13 000 m², permettra d’embaucher 2000 à 6000 employés.

Installée à Kairouan depuis novembre 2007, YURA CORPORATION Tunisia est spécialisée dans la fabrication de fils, de faisceaux isolés et de faisceaux de câbles et emploie plus de 2 mille personnes.

“Les investissements coréens en Tunisie : un catalyseur pour l’expansion vers l’Afrique et l’Europe.”

Autre projet de partenariat qui commence à être visible. C’est celui des premières locomotives « made in corea » qui desservent, depuis 2023, la première ligne (ligne E) du Réseau ferroviaire rapide (RFR) reliant la station de Barcelone à la station Bougatfa (ouest de Tunis). Le groupe sud coréen Hyundai Rotem, société spécialisée dans la fabrication de locomotives et de matériel de roulement ferroviaire a remporté le marché de construction des 112 rames du réseau ferroviaire rapide (RFR).

Une zone d’ombre, le retard qu’accuse l’usine de M’dhilla2

Néanmoins, nous ne pouvons nous interdire de relever que s’il y a certes de bons exemples deréussites d’entreprises coréennes « success stories » en Tunisie, il existe malheureusement d’autres qui connaissent des difficultés.

C’est le cas de l’usine de triple superphosphate d’El Mdhilla2, un des grands projets industriels visant le renforcement de la capacité de la production nationale en triple superphosphate, acide sulfurique, acide phosphorique liquide et concentré, produits destinés à l’exportation.

Cette usine aurait dû entrer en exploitation, depuis 5 ans, mais les perturbations sécuritaires, les mouvements de protestations et les sit-in survenus dans région, au cours de dernières années, ont retardé les travaux et provoqué le report des échéances.

“Retard de l’usine M’dhilla2 : les enjeux cruciaux pour l’avenir des investissements coréens en Tunisie.”

L’appel d’offres pour construire a été lancé par le Groupe Chimique de Tunisie (CGT) en 2010 et l’achèvement des travaux était prévu pour 24 mois environ. Au bout de dix ans les travaux n’ont pas pu être achevés à cause des sit-in, des manifestations qui se sont répétées tout le long de cette période. Un retard de plus de dix ans. C’est long, c’est très long même.

Les sud-coréens ont conditionné, à un certain moment, l’achèvement des travaux de réalisation de cette usine, à la poursuite de l’investissement en Tunisie. Pour eux, ce projet une fois opérationnel, peut constituer un feu vert, voire un signal fort pour les entreprises coréennes pour venir en Tunisie. « Il faut qu’on les rassure », disent-ils. C’est pour dire que l’entrée en fonction de l’usine de M’Dilla2 , c’est, désormais, d’une grande importance et d’une brûlante actualité.

Aude technologique sud-coréenne qualitative

Abstraction faite de l’investissement off shore, la Corée du sud apporte une aide technologique qualitative à la Tunisie, particulièrement en matière de digitilisation de plusieurs secteurs clefs. Parmi ces projets figure en bonne place le système de gestion des données cadastres en Tunisie (TLIS).

Le projet Tlis, qui a fait l’objet d’un accord de prêt de 60 M$ conclu avec l’Eximbank coréenne, s’inscrit dans le cadre de la politique de numérisation, de gouvernance électronique et « d’open data ». Il permettra d’améliorer la gestion du capital foncier, notamment, à travers la création d’une base de données nationale intégrée et de développer les services de l’office de la topographie et du cadastre. Il contribuera aussi à réduire les coûts des services fournis aux citoyens. Avec ce système personne ne pourra plus tricher.

“Quand la technologie coréenne transforme la gouvernance en Tunisie : vers une ère digitale.”

Il y a aussi un projet de partenariat dédié à la numérisation des impôts qui font partie des ressources de l’Etat. Mention spéciale pour la douane.

L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) contribue à un projet visant à renforcer l’intégrité et l’efficacité des services de la Direction des Régimes Douaniers (DRD).

Le potentiel d’échanges demeure important

Au rayon des échanges commerciaux, Tunis et Seoulestiment que le montant actuel, environ 200 millions de dollars est frustrant au regard du potentiel qui existe.

La Corée du sud dont les habitants ont des comportements de consommation similaires que les tunisiens ont manifesté, à maintes reprises, un grand intérêt pour l’achat d’importantes quantités de produits de terroir tunisiens : huile d’olive, vin, dattes…

La Tunisie, destination touristique confirmée, pourrait, également, attirer d’importants flux de touristes sud-coréens, et ce, pour peu qu’elle fasse l’effort de promotion nécessaire.

D’ailleurs c’est dans ce contexte que s’inscrit la dernière initiative du groupe KIA et sa maison mère Hyundai Motor Group qui ont financé, au mois de novembre 2023, la vidéo du célèbre acteur et influenceur coréen Jung Hae In, suivi par 11,2 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, la vedette sud coréenne, a mené en partenariat avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et le soutien de City Cars, distributeur officiel de Kia en Tunisie, une campagne pour la promotion de la destination touristique Tunisie.

Cela pour dire au final que d’importantes possibilité de partenariat et d’échanges multiformes existent entre les deux pays. C’est aux hommes d’affaires des deux pays de les valoriser et de les fructifier. Le message est clair.