La société Sud-Coréenne ” Yura Corporation “, spécialisée dans la production de pièces dédiées à l’industrie automobile étudie les possibilités de faire une extension, en Tunisie, a affirmé le DG de la filiale tunisienne de Yura Corporation, Kim JONG GU, selon un communiqué publié, lundi, par la FIPA.

Lors d’une rencontre tenue, à Tunis avec le DG de la FIPA-Tunisia , Jalel TEBIB, JONG GU a souligné que cette extension sera réalisée à travers une unité de production de câbles dédiée essentiellement à l’industrie automobile, ainsi que des systèmes pour la mobilité. Et de poursuivre que cette unité permettra d’embaucher 2000 à 6000 employés en ayant une superficie couverte estimée à 13 000 m².

De son côté, le directeur général de FIPA-Tunisia a promis à l’investisseur de fournir toute l’aide et le support nécessaires pour la réalisation de ce projet ambitieux, en particulier quant au choix de l’emplacement et la recherche d’un local adéquat.

Installée à Kairouan depuis novembre 2007, YURA CORPORATION Tunisia est spécialisée dans la fabrication de fils, de faisceaux isolés et de faisceaux de câbles et emploie plus de 2 mille personnes.

” Le présent projet d’extension confirme la place de la Tunisie comme une destination de choix pour les opérateurs internationaux opérant dans le secteur des composants automobiles en particulier ” a précisé la FIPA.