Une projection-débat autour du documentaire “Diversités oubliées : richesse et patrimoine des minorités dans la Médina de Tunis” est programmée à l’Institut Français de Tunisie (IFT) le lundi 29 janvier à 18h00.

Le débat sera une occasion pour discuter notamment de l’histoire méconnue mais très éclairante de la diversité religieuse et patrimoniale passée et présente de la Médina de Tunis et de questionner la mémoire collective tunisienne, la coexistence religieuse et ethnique ainsi que la préservation des patrimoines de la Médina.

Ce film réalisé par l’Association Tunisienne de Soutien aux Minorités (ATSM) revient sur l’histoire de l’exclusion et de l’inclusion des minorités de la Médina de Tunis, à travers des témoignages variés sur des lieux de vie des minorités. Le projet de réalisation de ce film est l’un des 13 projets lauréats pour l’année 2022 du programme PISCCA (Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs) “Ghodwa Khir : Résilience démocratique et implication citoyenne” 2022-2024 Ghodwa khir “résilience démocratique et implication citoyenne” destiné aux associations engagées sur les thématiques notamment de la consolidation de la démocratie participative (Culture et démocratie, éducation à la citoyenneté…).