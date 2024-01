Chronologie des principaux faits économiques enregistrés en Tunisie du 1er au cours du mois de février 2023.

1er fév: Le TMM en hausse à 7,96%, en janvier 2023 (BCT).

– Le Conseil d’administration de la BCT maintient le taux directeur à 8%.

– La BCT appelle à urger la concrétisation des conditions préalables à la conclusion du nouveau programme avec le FMI.

2- fév: Augmentation de 8,6% de l’agrégat monétaire M3 en novembre 2022, par rapport à la même période de 2021 (BCT)

3- fév: Inauguration de l’autoroute A1 reliant Gabes-Ras Jedir

– Près de 37 mille citoyens ont adhéré au service de l’identité numérique (Ministère des Technologies de la communication)

– La Tunisie ratifie un accord de prêt conclu avec la Banque africaine de développement (BAD), depuis le 3 novembre 2022, d’une valeur de 80 millions de dollars (245 millions de dinars) pour la contribution au financement du projet d’appui en urgence à la sécurité alimentaire dans le pays.

– 4 fév: Le mois de décembre 2022 a été classé le plus chaud depuis 1950, avec une moyenne générale de température moyenne dépassant la normale mensuelle de plus de 3,4°c. (INM)

-5 fév: Les investissements déclarés dans les activités de service ont enregistré une augmentation de 2,7%, en 2022 (1046.2 MD contre 1018.2 MD en 2021). (APII)

– Le déficit commercial du secteur industriel s’aggrave à 9,9 milliards de dinars, en 2022 (APII).

-6 fév: Mise en place d’un programme pour accroître la performance du système de transport maritime d’ici 2040, dans le cadre de la Vision Stratégique du Transport et de la Logistique à l’Horizon de 2040 (Ministère du transport).

-Tunisie Telecom” et ” e& international” ont signé le 6 février 2023, à Abou Dhabi, un protocole d’accord en vue de rejoindre le programme commercial ” réseaux de partenaires de e& ” développé pour collaborer avec les opérateurs de télécommunications sur les marchés régionaux.

-7 fév: Lancement des souscriptions à la première tranche de l’Emprunt Obligataire 2023

-8 fév: Dix nouvelles communes (Beni Mtir, Bekalta, Enfidha, Ghomrassen, Mahres, Kalâat Snan, Béni Khédeche, Sned, Ezzarat et Dkhilet Toujane) viennent d’intégrer la liste des zones touristiques municipales, portant le nombre total de ces zones à 57.

-9 fév: Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 120 millions de dollars (environ 373 millions de dinars- MD) en faveur de la Tunisie, au titre du Projet d’appui au redressement économique des PME.

– La première station de bus intelligent fonctionnant à l’énergie solaire en Tunisie, a été installée dans la ville de Jemmal à Monastir (Centre-Est de la Tunisie) par le constructeur automobile allemand DRÄXLMAIER.

– Le traitement et l’acheminement des envois internationaux à destination et en provenance de la Poste Libyenne font l’objet d’un partenariat scellé entre les Postes tunisienne et libyenne.

-10 fév: Baisse de 14% de la production nationale de pétrole brut en 2022

– Le déficit de la balance commerciale énergétique en Tunisie, s’est aggravé de 72%, passant de 5,6 milliards de dinars en 2021, à 9,6 milliards de dinars en 2022, et ce, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée. (Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie).

– La production totale d’électricité a enregistré une baisse de 3%, en 2022, pour se situer à 19516 GWh, hors autoproduction consommée. (Observatoire national de l’énergie et des mines).

– Les achats nationaux de gaz algérien ont enregistré une hausse de 3%, en 2022 par rapport à la même période de 2021, pour se situer à 2362 kilotonnes équivalent pétrole (Ktep). (Observatoire National de l’Energie et des Mines).

– La dépense moyenne aux prix courants par personne et par an s’établit à hauteur de 5 468 dinars en 2021, comparée à 3 871 dinars en 2015, soit une hausse de 41,3% sur l’ensemble de la période 2015-2021. (Enquête Nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de Vie des ménages 2021- INS).

– 11 fév: Accroissement des dépenses de compensation de 166%, à 7,8 milliards de dinars, à fin novembre 2022 (Ministère des Finances).

-13 fév: Nomination de Ridha Kabbouj en tant que secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture chargé des eaux.

– Evolution de 10,5% du revenu global des sociétés cotées en 2022. (Bourse de Tunis)

-14 fév : Le Groupe chimique tunisien (GCT) signe un accord avec la société ” Bangladesh Agricultural Development Corporation “(BADC) visant à exporter les engrais tunisiens vers le Bangladesh. (Ministère de l’industrie).

– Le ministère de l’Economie et de la planification annonce la nomination de Namia Ayadi, en tant que Présidente de l’Instance tunisienne de l’investissement(TIA).

– 15 fév: L’économie nationale aurait enregistré une croissance à 2,4%, en première estimation sur l’ensemble de l’exercice 2022, contre 4,3% en 2021 (Compilation des comptes nationaux trimestriels-INS).

– La subvention du gaz liquéfié, ou gaz domestique sera levée à l’horizon de 2026 et sera orientée vers les ayants droit, en accordant à chaque ménage une prime de 54 dinars par mois. (ministère de l’Industrie).

-16 fév : La BERD révise à la baisse ses prévisions de croissance pour la Tunisie à 2,5% en 2023.

– Lancement du projet “dispoflex” visant à aider le client à réduire sa consommation d’énergie et la Steg à analyser le comportement de consommation de ses clients de la catégorie basse tension, au profit de 420 ménages tunisiens. (STEG)

– Les dettes de la Régie Nationale des Tabac et des Allumettes (RNTA) qui détient le monopole de la production et la commercialisation du tabac, des allumettes et les jeux de cartes, ont atteint 590 millions de dinars, en 2021, tandis que les investissements mobilisés ont été faibles (4,3 millions de dinars).

-17 fév: La CDC investit dans le Fonds Commun de Placement à Risque “FCPR TANMYA”

– Le CMF accorde son visa au prospectus d’émission du fonds commun de placement à risque FCPR CAPITAL RETOURNEMENT.

-Emprunt obligataire 2023 : Mobilisation de 715 MD dans le cadre de première tranche (Tunisie Clearing)

-18 fév: Hausse des services de la dette extérieure cumulés de 25,8%, à la date du 10 février 2023. (BCT)

-19 fév: Signature d’un mémorandum d’entente entre le CEPEX et l’Agence Nationale de Promotion des Exportations du Congo.

– Hausse de 51,4% de la valeur des exportations de l’huile d’olive (3 premiers mois de la campagne 2022/2023) (ONAGRI)

– La production oléicole pour la saison 2022-2023 est estimée à 900 mille tonnes, soit 180 mille tonnes de l’huile et 1,2 million de tonnes d’olives, contre 240 mille tonnes de l’huile durant la saison dernière. (Ministère de l’Agriculture)

-20 fév :La BNA enregistre en 2021 des dettes carbonisées d’environ 2782 MD

-21 févr : L’Agence Technique des Transports Terrestres annonce que le permis de conduire prendra un nouveau format à partir du 1er mars 2023.

– Hausse de 26% des opérations E-PAIEMENT en 2022. (BCT)

-23 fév: Signature, à Tunis, d’un accord de partenariat entre l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et la société privée Grains Carthage pour développer la culture du colza en Tunisie.

-24 fév: Les pertes de la BFPME ont atteint 5,2 millions de dinars, en 2021 (Estimations ministère des Finances).

-25 fév: Les premières grainothèques pour le dépôt et l’échange de semences paysannes locales, viennent de voir le jour dans trois régions du sud du pays : Tataouine, Djerba et Zarzis, dans l’objectif de préserver le patrimoine vivant de la Tunisie.

-28 fév: Signature d’une convention de partenariat portant sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières européennes (MACF), entre le “CEPEX” et “AM Media plus”, une agence tunisienne spécialisée dans la certification MACF et la RSE.

– Le ministère du Transport annonce la nomination de Ahmed Hmam en tant que directeur général de l’Institut national de la météorologie (INM).

– Le ministère de l’équipement et de l’habitat annonce la nomination de Ahmed Ezzedine, en tant que nouveau PDG de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine(ARRU).