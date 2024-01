La Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, le plus grand événement sportif d’Afrique, débutera le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Le match d’ouverture opposera la Côte d’Ivoire à la Guinée-Bissau.

La rencontre sera retransmise dans plus de 170 pays, ce qui en fera l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète. Le stade sera comble pour l’occasion, avec plus de 60.000 spectateurs attendus.

Les amateurs de football du monde entier pourront suivre les matchs de la CAN en direct, grâce à plus de 110 diffuseurs qui ont acquis les droits de diffusion.

Voici les partenaires officiels de la CAF qui diffuseront les matchs en direct :

BeIN Sport

CANAL+

New World TV

StarTimes

SuperSport