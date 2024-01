La Confédération africaine de football (CAF), le Comité d’organisation local (COCAN), le gouvernement ivoirien et les agences de sûreté et de sécurité ont mis en place un dispositif de sécurité sans précédent pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se déroulera en Côte d’Ivoire à compter du 13 janvier 2024.

Au cours des 12 derniers mois, la CAF a mené des inspections de sites et des ateliers de formation dans les cinq villes hôtes. Les stades, les aéroports, les hôtels, les sites d’entraînement, les points de vente de billets et d’autres zones opérationnelles clés ont été régulièrement inspectés pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes élevées requises par la CAF.

En novembre, la CAF a fourni une formation de soutien supplémentaire dans les régions. Ces formations sont nécessaires pour assurer la sécurité de la CAN. La CAF a également sensibilisé toutes les préfectures et les gouverneurs de chaque ville à ce que l’organisation attend de l’aide du gouvernement en matière de sûreté et de sécurité.

La CAF a également travaillé en étroite collaboration avec les autorités ivoiriennes pour garantir la sécurité des visiteurs et des participants à la CAN. Le gouvernement ivoirien a déployé des forces de sécurité supplémentaires dans les villes hôtes et les zones entourant les stades.

Les organisateurs de la CAN sont convaincus que les mesures de sécurité mises en place permettront de garantir un événement sûr et sécurisé pour tous.

Au total, 24 équipes scindées en six groupes de quatre vont s’affronter lors de cette CAN-2023, dans six stades répartis dans cinq villes :