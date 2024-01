Le décret n°2024-25 du 10 janvier 2024 portant création de l’Office national des fourrages a été publié au Journal officiel de la République tunisienne(JORT).

Il s’agit d’un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et considéré comme entreprise publique.

Selon le JORT, l’office national des fourrages est chargé notamment des missions suivantes :

– Contribuer à la mise en place de stratégies nationales et sectorielles de promotion des ressources fourragères et à la gouvernance de leur gestion.

– Déterminer et assurer les besoins annuels du cheptel en ressources fourragères.

– Produire, importer, distribuer et commercialiser les ressources fourragères- Constituer des stocks de réserve et réaliser toutes les interventions nécessaires à la régulation du marché.

– Contribuer à la réalisation des études techniques et économiques relatives à la filière fourragère, y compris les estimations du coût de la production.Et d’une manière générale, entreprendre toutes les missions qui lui sont confiées par l’Etat dans le cadre de ses attributions.

A rappeler que l’Office national des fourrages a été créé suite aux instructions du Président de la République, Kaïs Saïed.