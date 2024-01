BeIN SPORTS, le leader des diffuseurs sportifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a dévoilé ses plans exclusifs pour la couverture de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023™ (CAN 2023). À partir de ce samedi, beIN SPORTS diffusera en direct les 51 matches du tournoi sur quatre chaînes dédiées, à savoir beIN AFCON 2023 MAX 1, MAX 2, MAX 3 et MAX 4, offrant ainsi une expérience immersive aux amateurs de football arabes, anglais et français.

La CAN 2023, tournoi biennal débuté en 1957, rassemblera 24 équipes nationales africaines, dont le Sénégal, champion en titre, l’Égypte, le Maroc, et la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte. La couverture exhaustive de beIN SPORTS, avec ses 51 matches diffusés en exclusivité, des plateaux animés par des talents exceptionnels, et une variété de contenus originaux, reflète l’engagement du diffuseur à capturer la diversité vibrante du football africain pour le public de la MENA.

En parallèle à la CAN 2023, beIN SPORTS étend sa couverture à la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023™. Les matches de la CAN seront présentés en arabe sur beIN AFCON 2023 MAX 1 et MAX 2, tandis que MAX 3 et MAX 4 proposeront des commentaires en anglais et en français respectivement. Les cinq chaînes diffuseront également “Sport Morning”, une émission matinale en direct de 11h00 à 12h30 MECCA, offrant un aperçu approfondi des événements de la journée.

Avec cinq reporters sur le terrain couvrant les cinq villes hôtes, beIN SPORTS promet un accès inégalé aux moments décisifs, aux coulisses, et une programmation de soutien comprenant des documentaires, des faits et chiffres, des moments forts des tournois passés, des interviews d’anciens vainqueurs, et bien plus encore. Les heures de coup d’envoi des matches lors de la phase de groupes sont à 17h00, 20h00 et 23h00 MECCA, avec une couverture studio en arabe débutant à 16h00 et se poursuivant jusqu’à 01h30 MECCA.

La programmation spéciale de la CAN 2023 comprend cinq documentaires sur les équipes arabes, neuf épisodes de “Connaissez-vous la CAN ?”, quatre épisodes de “Mémoires d’Afrique”, dix programmes “Témoignages”, deux épisodes de “Les Matchs de ma Vie”, et un documentaire dédié au Sénégal et à leur titre de 2019. Avant la grande finale du 11 février, des finales depuis 2004, plus de 70 mini-matches et segments avec des images d’archives seront diffusés.

BeIN SPORTS, diffuseur officiel exclusif des tournois de la CAF depuis 2009 dans 40 pays, se positionne comme le foyer incontesté du football africain dans la région. La CAN 2023 débutera le 13 janvier avec la Côte d’Ivoire affrontant la Guinée-Bissau à 23h00 MECCA à Abidjan.