Au terme de 2023, la capitalisation boursière du marché a enregistré une légère hausse de 1,8%, par rapport à fin 2022 , pour s’établir à 24 462MD, et ce malgré la radiation de la cote de quatre sociétés durant cette année (Adwya, Céréalis, AMS et SOPAT), indique la Bourse de Tunis dans son bilan pour l’année 2023.

Selon la bourse de Tunis, Les Sociétés Financières ont encore dominé la capitalisation du marché avec une part de 54,8%, suivies par les Biens de Consommation et l’Industrie qui s’accaparent respectivement 25,0% et 9,2%.

Les dix plus fortes capitalisations boursières de la Cote ont représenté au terme de l’année 2023 une part de 61,5% de la capitalisation globale du marché pour une valeur globale de 15 048MD.

S’agissant du volume global des échanges sur la Bourse de Tunis, il a enregistré une baisse de 17,6% pour atteindre 2 760MD.

Les volumes échangés sur la Cote de la Bourse ont accaparé 65,9% du volume global des échanges, 2,1% sur le Hors-Cote et 31,9% pour les enregistrements et les déclarations.

Sur la Cote de la Bourse, le volume des échanges a légèrement augmenté en 2023 de 3,0% pour atteindre 1 819MD , soit un volume moyen quotidien de 7,2MD.

Les échanges de titres de capital ont représenté 90% du volume des échanges sur la Cote de la Bourse pour un montant de 1 641MD contre 1 558MD en 2022, soit un gain de 5,4%.

Les transactions de blocs ont représenté une part de 32% du volume des échanges sur les titres de capital et une part de 29% sur la Cote de la Bourse, soit 531MD.

Les échanges sur les titres de capital ont été dominés par les Tunisiens avec une part de 83,5% du volume, suivis des OPCVM avec une part de 7,5%. Les Etrangers ont accaparé une part de6,4% du volume sur les titres de capital.

Répartis par secteur, les échanges sur titres de capital ont été dominés par le secteur “Finance” qui a accaparé 45,6% du volume des échanges sur la Cote, soit 744MD, suivis par lesecteur “Biens de consommation” représentant 20,8% du volume et le secteur “Matériaux de Base” avec une part de 14,1%.

Quant à la part des transactions sur les titres de créances, elle a représenté 10% du volume traité sur la Cote, soit 177MD en 2023.

En ce qui concerne le montant des transactions sur le marché Hors Cote a diminué de 10,9% pour atteindre 59MD.

S’agissant de la balance des variations des cours durant l’année 2023, elle a été marquée par les baisses qui ont touché 42 valeurs, que par les hausses de 34 valeurs.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2023 sont “Atelier Meubles Intérieurs” qui a clôturé l’année avec un rendement de 71,4%, suivi de l’UADH avec 66,7% et la BH Leasing avec 58,0%.

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres AETECH, CELLCOM et Ciments de Bizerte qui se sont dépréciés respectivement de 59,8%, 53,2% et 46,3%.

La part de la capitalisation boursière détenue par les étrangers, qui demeure essentiellement stratégique est passée à 5 186MD représentant 21,2% de la capitalisation globale du marché contre 5 022MD et une part de 20,9% en 2022, soit une légère hausse de 0,3% correspondant à 164MD.