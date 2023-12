Nous arrivons à la fin de l’année 2023. Elle a été marquée, entre autres, par la publication de deux chiffres catastrophiques qui en disent long sur la situation économique et sociale des tunisiens. Pour ne pas les oublier, nous les rappelons à la veille de la nouvelle année 2024 afin qu’on s’en préoccupe constamment.

L’enjeu est de taille. Il s’agit de l’avenir des nouvelles générations et de la qualité de leur vie future.

Le premier chiffre concerne le secteur informel, voir le travail indépendant précaire. Selon l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications (ONEQ), environ 1,3 million de personnes travaillent dans le secteur informel, pour la plupart des femmes.

1,3 million de tunisiens opèrent dans l’informel

C’est du moins ce que révèle une étude menée, auprès d’un échantillon de 12.000 personnes opérant dans l’informalité, par l’Observatoire en partenariat avec l’INS, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Quatre autres conclusions de cette étude méritent d’être signalées :

La première indique que ce chiffre est acceptable par rapport au reste des pays africains, mais reste important par rapport à de nombreux pays de la Méditerranée.

La deuxième relève que le travail non réglementé en Tunisie touche tous les segments de la population de la même façon, la plupart d’entre eux sont des jeunes, des femmes des personnes peu instruites, ainsi que des diplômés de l’enseignement supérieur. Ce travail concerne notamment les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, des services et du commerce.

La troisième constate que les travailleurs informels souffrent de difficultés au niveau de l’accès aux sources de financement, en plus de l’absence de programme de soutien, de suivi, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement.

La dernière fait remarquer que de nombreux travailleurs du secteur informel ne souhaitent pas s’engager dans le secteur organisé de peur de perdre leur emploi.

3 millions de tunisiens menacés de « pauvreté alimentaire »

Le deuxième chiffre est publié par l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). D’après un rapport de cette agence onusienne plus de 3 millions de Tunisiens sont menacés d’insécurité alimentaire dont 1,5 million auront à affronter sérieusement ce spectre.

Actuellement, c’est-à-dire, ces jours-ci, Cette menace est perceptible à travers, entre autres, ce constat : les plats les plus simples coûtent très chers aujourd’hui, en raison de l’inflation et de la dégradation d’au moins de 50% depuis 2011 du pouvoir d’achat du citoyen.

Les démunis du pays n’arrivent plus à préparer et à se payer une « Chakchouka » en raison de la flambée des prix des ingrédients. Pour mémoire, ce plat traditionnel de cuisine tunisienne à base de poivrons, d’oignons, de tomates et d’épices, une recette simple mais savoureuse pour un déjeuner ou un dîner léger, n’est plus accessible même au tunisien moyen.

D’où l’urgence de réfléchir à de nouvelles solutions pour subvenir aux besoins alimentaires des tunisiens.

Parmi les solutions proposées : la FAO recommande de s’adapter au réchauffement climatique auquel la Tunisie est particulièrement exposée, d’atténuer le stress hydrique et de soutenir les agriculteurs responsables de la sécurité alimentaire en les encourageant à maintenir leurs activités pour éviter ce que le rapport a qualifié de “pauvreté alimentaire”.

Les crises récentes, en l’occurrence, l’exacerbation du réchauffement climatique avec son lot de sécheresses, la pandémie du corona virus Covid 19 et la guerre russo-ukrainne ont été particulièrement dures pour faire comprendre aux tunisiens, la gravité de la situation

L’apprentissage par le choc

Par delà ces chiffres inquiétants, nous pensons qu’à l’origine de ces menaces et de leur ampleur, la responsabilité des gouvernements qui se sont succédé depuis l’accès du pays à l’indépendance est totale. Ils ont toujours opté pour des solutions incohérentes de court terme et non de long terme.

A à titre indicatif, depuis sept décennies, ils se sont plus préoccupés de la sécurité alimentaire que de l’autosuffisance alimentaire. Cette dernière étant pérenne alors que la sécurité alimentaire vise la garantie à tous les citoyens de la population d’un pays, la possibilité physique, sociale et économique, et à tout moment, de se procurer une nourriture suffisante sans se soucier de la production de ses ingrédients à l’échelle nationale.

Concernant le marché parallèle, nous pensons que l’informalité est une réponse légitime au verrouillage du système économique par des législation qui servent plus les intérêts des lobbys et les cartels que la concurrence.

Morale de l’histoire : les menaces précitées ne sont générées que parce que les décideurs du pays ont préféré protéger, par des lois sur mesure, les cartels mafieux, importer pour subvenir aux besoins des tunisiens au lieu d’encourager la production à l’échelle nationale.

Les crises récentes, en l’occurrence, l’exacerbation du réchauffement climatique avec son lot de sécheresses, la pandémie du Corona virus et la guerre russo-ukrainne ont été particulièrement dures pour faire comprendre aux tunisiens, la gravité de la situation.

C’est ce qu’on appelle l’apprentissage par le choc.

Abou SARRA