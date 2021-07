Le plus grand souci des Tunisiens en cette année 2021, semble être la dégradation de leur pouvoir d’achat à cause de la détérioration de la situation économique dans le pays. Dans le dernier baromètre d’Emrhod consulting (juin 2021), 78 % des personnes enquêtées pensent que la situation économique se détériore alors que 76 % ont déclaré avoir plutôt peur du Covid-19.

La conjoncture sanitaire et la situation économique qui ne cesse de se détériorer ont fait oublier aux Tunisiens le danger du terrorisme. Parce que, dans le même baromètre, seulement 21% des personnes sondées ont déclaré avoir peur du terrorisme.

Ces craintes ont fait que 51% des Tunisiens ont déclaré être pessimistes quant à l’avenir du pays, en juin 2021, contre 42% en mai de la même année.

Le sondage d’Emrhod Consulting a été effectué entre le 25 et 29 juin 2021, auprès d’un échantillon de 140 personnes dans toutes les régions du pays, y compris des zones rurales, selon EC.En effet, la pandémie du Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation économique en Tunisie, déjà en berne depuis 2011.

L’envolée des prix, l’inflation, le chômage, les pertes d’emplois et l’endettement ont eu des retombées lourdes surtout sur la classe moyenne tunisienne et d’autres couches vulnérables de la société, ces dernières années. Le pouvoir d’achat des Tunisiens en général a régressé de 4% environ entre 2011 à 2018 et la classe moyenne s’est rétrécie et a perdu 40% de son pouvoir d’achat.