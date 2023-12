Le coup d’envoi du projet de réhabilitation des cités Helba 1 et 2 à Tozeur a été donné, jeudi.

Ce projet d’une valeur de 8,8 millions de dinars est réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) au profit de la mairie de Tozeur.

Le gouverneur de la région, Mohamed Aymen Béjaoui a indiqué à l’Agence TAP que ce projet vise à promouvoir la qualité de vie au profit de 10 mille 600 habitants de la région, ajoutant que les travaux d’aménagement de la route Nefleyet ont bel et bien démarré.

De son côté, le chef de projets à l’ARRU, Jamel Dridi a fait savoir que ce projet a été lancé, le 18 décembre, et sera achevé, le 7 août 2025.

Il comprend notamment le bitumage de routes (12,5 km), l’installation d’un réseau d’eau potable sur un trajet de 5 km et de 125 poteaux électriques et la mise en place d’un réseau d’assainissement sur une longueur de 3,4 km, outre la création de zones vertes et d’une salle de sports sur une superficie de 1500 m2 et l’entretien de 300 logements sociaux.