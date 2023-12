Pour la matinée du vendredi 29 décembre 2023, le temps sera brumeux sur la plupart des régions de Tunisie.

L’après-midi, le temps sera partiellement nuageux et les températures maximales seront comprises entre 15 et 21 degrés. Le vent soufflera faible à modéré sur la plupart des régions et la mer sera peu agitée.