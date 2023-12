Sous la supervision du ministère des affaires culturelles, il a été procédé mercredi 27 décembre au transfert du dernier lot au titre de l’année 2023 de l’archive cinématographique et audiovisuel des laboratoires Gammarth vers la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT). Ce lot, informe le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), est formé de 10014 bobines de bandes sonores et copies originales de films documentaires, de longs et de courts métrages. L’opération d’inventaire du reste du fonds d’archive cinématographique et audiovisuel se poursuivra au cours de l’année 2024.

Pour rappel 30666 bobines ont été recensées après inventaire dans les Laboratoires de Gammarth. Elles sont composées de films documentaires, films d’amateurs, films étrangers (de Libye, Palestine et d’Algérie), de longs et courts métrages ainsi que d’actualités tunisiennes.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un grand projet visant à préserver ces archives, leur numérisation et leur archivage. La BNT, rappelons-le, abrite un espace qui est aménagé au 8ème étage consacré à la conservation du film, en vertu d’un protocole de partenariat entre la BNT et le CNCI signé en novembre 2017.

Les archives audiovisuelles à Gammarth, propriété de l’Etat, sont sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles. Après l’acquisition des laboratoires de Gammarth en 2003, ces archives ont été provisoirement placées sous la responsabilité de la Société Quinta Communications de Tarek Ben Ammar.

Les réserves du 8e étage à la BNT (1050 mètres carré) sont composées de cinq salles de trente-trois mètres sur sept pouvant abriter vingt-six mille bobines. Outre les rayonnages adaptés et un système d’hygrométrie assurant le processus de sauvegarde, la BNT avait mis à disposition son logiciel de base de données dont l’extension des champs permet d’introduire des informations spécifiques concernant les supports audiovisuels.