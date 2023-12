Lancé conjointement par le Centre national du cinéma et de l”image (CNCI Tunisie) et la la Direction Générale du Cinéma et de l’audiovisuel au ministère de la culture italien, l’appel à projets relatif à l’aide au développement de la coproduction d’œuvres cinématographiques Tuniso-Italiennes est ouvert jusqu’au 15 Janvier 2024.

La convention, signée le 11 mai 2018 à Cannes entre le CNCI et la Direction Générale du Cinéma et de l’audiovisuel d’Italie a instauré un fonds bilatéral d’aide au développement, destiné à encourager les coproductions artistiques tuniso-italiennes d’œuvres cinématographiques de long métrage.

Le fonds est destiné à accorder des subventions de co-développement non remboursables à des projets d’œuvres cinématographiques entrant dans le cadre de l’accord de coproduction cinématographique tuniso-italien conclu le 29 octobre 1988 entre l’Italie et la Tunisie.

L’aide est réservée aux projets d’œuvres cinématographiques, quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire), destinées à une première diffusion dans les salles de cinéma et dont la durée est supérieure à 52 minutes.

Les aides sont versées sous forme de subventions. L’enveloppe annuelle du fonds s’élève à 280000 euros (180000 euros de la partie italienne et 300000 dinars de la partie tunisienne). Les aides seront attribuées après avis d’une commission composée de professionnels tunisiens et italiens, en fonction notamment de la qualité technique et artistique du projet ainsi que de son potentiel de diffusion internationale.

Tous les détails sur les modalités et conditions de participation sont disponibles sur le lien suivant https://cnci.tn/uploads/Reglement-Fonds-bilateral-tuniso-italien-2023.pdf