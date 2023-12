Les centres de formation professionnelle, relevant de l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA), contribuent à la formation de plus de 5 mille stagiaires par an dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, a déclaré le directeur général de l’AVFA, Khemais Zayani.

L’Agence gère 40 établissements de formation répartis dans tout le pays, et le nombre moyen de stagiaires en formation de base par an est d’environ 1 150 stagiaires, tandis que 4 000 stagiaires sont en formation continue, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’un colloque scientifique intitulé “La formation professionnelle au cœur du système national de qualification des ressources humaines”, organisé aujourd’hui mardi par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect).

La formation de base s’adresse aux chômeurs désirant lancer des projets agricoles ou de pêche, tandis que la formation continue cible les professionnels de l’agriculture ou de la pêche.

Le responsable a également précisé que les établissements de formation relevant de la tutelle de l’AVFA sont répartis entre 8 centres de formation professionnelle en pêche maritime qui couvrent les besoins du littoral tunisien, et 31 établissements de formation dans le secteur agricole, outre l’Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole (INPFCA).

Il a expliqué que la demande croissante de formation dans le domaine agricole est due à la mise en place de nombreuses incitations et encouragements en faveur des stagiaires, ajoutant que plusieurs d’entre eux ont bénéficié du prêt immobilier dont la valeur est financée à hauteur de 250 mille dinars.

Zayani a précisé que 118 jeunes sur 456 ayant reçu une formation dans les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid ont obtenu un prêt immobilier et ont lancé des projets indépendants dans le domaine agricole dans le cadre d’un programme de coopération Tuniso-Suisse.