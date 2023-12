Le ministre saoudien de l’Industrie et des ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, a exprimé, mardi à Tunis, la volonté de rechercher des opportunités d’investissement et d’ incitations en matière d’emplois en Tunisie, d’autant plus que le pays a un potentiel important en richesses minérales, à savoir le fer, le cuivre et le plomb, ainsi qu’une importante réserve en phosphate.

Le ministre saoudien a précisé, lors de l’ouverture des travaux de la 11ème session de la commission mixte tuniso-saoudienne, que l’Arabie saoudite aspire à être un partenaire actif dans le cadre de l’activité économique de la Tunisie, à travers la recherche d’opportunités d’investissement dans le secteur privé, en vue d’augmenter le niveau des échanges commerciaux bilatéraux.

Il a souligné que cette commission mixte vise à réaliser les ambitions des deux pays pour renforcer la coopération dans tous les domaines, politiques, économiques et sociale, étant donné le patrimoine culturel , social et religieux que rassemble les deux pays.

Il a fait savoir que cette session enregistrera la signature de 7 mémorandums d’entente entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’environnement , de la recherche scientifique, de l’agriculture, de la météorologie, du climat, de l’eau et de l’emploi.

Le Président de la délégation saoudienne a appelé à la mise en place des mécanismes d’action permettant de suivre tous les dossiers en cours, durant les travaux de la commission, au suivi de leur exécution, et à surmonter les défis et les obstacles qui empêchent leur réalisation.

Il a salué les positions positives de la Tunisie à l’égard du Royaume d’Arabie saoudite et son soutien au dossier de l’organisation de l’exposition “Expo internationale” à Riyad en 2030 et son soutien à la candidature du Royaume à l’organisation de la Coupe du monde 2034.

Pour sa part, la ministre de Finances chargée de diriger le ministère de de l’Economie, et de la planification, Sihem Boughdiri Nemsia a souligné l’importance du rôle de cette commission mixte dans la diversification des domaines de coopération économique, financier,commercial et technique entre les deux pays, et dans la saisie des opportunités importantes parmi les programmes de coopération gouvernementale et d’ investissement du secteur privé, en mobilisant les compétences et les opportunités d’accès aux grands marchés , dont les marchés de l’Europe et d’Afrique.

A l’ouverture des travaux, la ministre des finances chargée du département de l’économie Sihem Boughdiri emssia,a souligné la volonté du gouvernement de diversifier davantage la coopération dans des domaines prioritaires ; tels que la sécurité alimentaire, l’eau et la sécurité sanitaire et de gagner les paris de la transition énergétique et numérique, l’éducation et la recherche scientifique pour stimuler le développement et garantir de nouvelles opportunités pour de futures actions communes.

Elle a évoqué les grandes opportunités d’investissement en Tunisie surtout dans les secteurs de la production d’énergies alternatives et renouvelables, y compris le projet européen de connectivité électrique qui permettra, une fois achevé, d’exporter l’énergie propre. Nemsia, a par ailleurs, a réitéré la volonté du gouvernement d’accélérer le rythme des investissements dans les domaines de l’économie verte, bleue et durable, à l’instar des stations de dessalement de l’eau de mer, les usines de recyclage des déchets et les stations de traitement de l’eau, avec des techniques modernes permettant leur réutilisation dans le domaine agricole.

Pour la ministre, cette rencontre constitue une opportunité de consolider davantage la coopération et les liens de partenariat économique visant à stimuler le commerce, les opportunités d’investissement et la coopération technique, en les hissant à des niveaux supérieurs dans le cadre de la vision du royaume 2030 et de celle de la Tunisie 2035.

Elle a fait savoir que les travaux de la commission donneront lieu demain mercredi à la tenue du Forum tuniso-saoudien d’investissement et de partenariat avec la participation de plus de 300 hommes d’affaires saoudiens du secteur privé.

La 11ème édition de la commission mixte tuniso-saoudienne sera une occasion d’examiner les voies et moyens à même de hisser la coopération bilatérale, et d’en élever la cadence dans différents secteurs, notamment économique. Elle sera couronnée par la signature de nombre de conventions et de mémorandums d’entente, touchant différents secteurs, enrichissant ainsi le cadre juridique régissant les relations bilatérales.