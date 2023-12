Le temps sera marqué mardi matin par du brouillard localement dense sur les zones basses du nord-ouest et sur les régions est du centre, notamment sur les plaines et les vallées. Ce brouillard pourrait réduire la visibilité à quelques dizaines de mètres, voire quelques mètres dans certains cas.

En fin de matinée, le brouillard se dissipera progressivement et le temps deviendra peu nuageux à partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les températures maximales oscilleront entre 17 et 21 degrés, et elles seront dans la limite de 15 degrés sur les hauteurs ouest.

Le vent soufflera faible à modéré, de direction variable. La mer sera peu agitée.