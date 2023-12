Le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani a présidé, jeudi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, la réunion de la Commission supérieure de la production privée d’électricité. Lors de cette réunion, il a pris connaissance l’état d’avancement des négociations concernant l’appel d’offres relatif à la réalisation de projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une capacité de 1700 megawatts dans le cadre du régime des concessions.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Hachani a également, pris connaissance de l’état d’avancement des projets en cours de production d’électricité à partir du solaire d’une capacité de 500 megawatts dont le coût est estimé à plus de 6 milliards de dinars et qui sont répartis sur plusieurs régions du pays. Il a à ce propos souligné l’importance d’accélérer la réalisation de ces projets et de lever les obstacles entravant leur mise en œuvre, vu leurs retombées positives sur l’économie et leur contribution à réduire le déficit énergétique et son impact négatif sur le budget de l’Etat. Il est à noter que ces projets contribueront à réduire les coûts de production d’électricité, à réaliser le développement régional, à créer des emplois et à abaisser les émissions de gaz à effet de serre. La commission a à cette occasion pris une série de mesures visant à accélérer la réalisation des projets dont le démarrage est prévu pour 2024 et qui entreront en exploitation à partir de 2025.