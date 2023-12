Un accord de coopération vient d’être signé à Tunis, entre l’Office National de l’Assainissement et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour la mise en œuvre d’opérations d’assistance technique, indique jeudi, l‘ONAS.

Sous forme d’un don de 1,2 million de dollars, cet accord permettra de financer une “Etude de faisabilité pour un programme d’investissement dans les zones côtières et de renforcement des capacités de l’ONAS en Tunisie”. Ce programme prévoit la réhabilitation de huit stations d’épuration et de quatre réseaux de traitement des eaux usées. Il s’agit, aussi, de créer trois émissaires en mer et de renforcer les capacités de l’Office.

L’accord a été signé, au siège de l’ONAS, par le Président directeur général de l’ONAS, Abdelmajid Bettaieb et le chef de la Représentation régionale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) en Tunisie, Jean Luc Révéreault.

L’ONAS a également conclu, ce jeudi, avec la Banque Allemande de Développement (KFW), un accord sous forme de don d’une valeur de 1,9 million d’euros au titre de l’assistance technique pour l’exploitation des stations d’assainissement dotée d’équipements permettant de valoriser les gaz.