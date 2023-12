Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a participé mercredi matin aux travaux de la 43e session du conseil des ministres arabes des affaires sociales au niveau ministériel, organisé les 20 et 21 décembre 2023 dans la république arabe d’Egypte, en présence de la la ministre égyptienne de la solidarité sociale Névine Elkabej, qui préside cette 43e session.

A cette occasion, Ezzahi a exprimé la solidarité de la Tunisie, dirigeants et peuple, avec le peuple palestinien soulignant l’attachement de notre pays à mettre à la disposition des palestiniens tous les moyens et les capacités nécessaires afin de les aider à surmonter les conditions difficiles dont ils font face suite à l’agression sioniste, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Il a également appelé les participants au conseil des ministres arabes des affaires sociales à continuer à fournir l’aide humanitaire d’urgence et les secours aux blessés dans la bande de Gaza.

Dans ce contexte, le ministre des affaires sociales a rappelé que la Tunisie a accueilli un grand nombre de blessés palestiniens dans plusieurs établissements hospitaliers publics et privés, outre la mise en place d’un hôpital de campagne équipé pour soigner les blessés palestiniens.

Il a réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’édification d’un avenir stable et prospère, empreint de liberté, de paix, de justice et de dignité et l’établissement d’un état indépendant avec pour capitale El Qods.

Par ailleurs, le ministre des affaires sociales a indiqué que l’ordre du jour des travaux du conseil des ministres arabes des affaires sociales comporte des thèmes importants qui intéressent les citoyen arabes en général. Il a appelé à la nécessité d’établir de nouvelles approches et de renforcer la coopération en vue de lutter contre les phénomènes de la pauvreté et de l’exclusion, d’instaurer la justice sociale pour garantir les meilleures conditions de vie à toutes les catégories sociales dans le monde arabe et d’unifier les efforts pour mettre en place des programmes communs.

Il a souligné que la Tunisie s’emploie à renforcer le système de protection sociale dans le cadre d’une approche globale pour réduire la pauvreté multidimensionnelle et consolider les mécanismes d’autonomisation économique et sociale.

Ezzahi a précisé que le programme AMEN social a pour objectif d’organiser les divers programmes d’aides sociales dans un cadre légal unifié à même de conférer davantage d’efficacité et de gouvernance de gestion à ces programmes et d’en faire bénéficier les catégories ciblées.

Par ailleurs, la ligue des états arabes, représentée par la secrétaire générale adjointe et présidente des affaires sociales à la ligue des états arabes Haifa Abou Ghazala, a appelé le conseil des ministres arabes des affaires sociales à la nécessité de déployer davantage d’efforts, que ce soit à travers l’action sociale humanitaire arabe ou au niveau bilatéral, pour fournir une assistance au peuple palestinien et l’aider à surmonter les répercussions humaines et sociales dans la bande de Gaza.

Il convient de noter que le conseil des ministres arabes des affaires sociales reste en session permanente jusqu’à la fin de l’attaque sioniste sur Gaza.