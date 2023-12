– Royal Air Maroc célèbre son excellence avec Gala Annuel à Tunis

– Une soirée prestigieuse réunit 250 agents de voyage tunisiens au Laico Tunis Hotel

a eu le plaisir d’accueillir 250 agents de voyage tunisiens lors de son gala annuel, tenu le 16 décembre au prestigieux Laico Tunis Hotel. Cette célébration a marqué une étape importante dans le parcours de la compagnie, reconnue pour ses 65 ans d’excellence et ses récompenses multiples, dont le titre de meilleure compagnie régionale en Afrique pour la 10ème année consécutive et sa classification 4* par Skytrax.

En présence du responsable Animation Marchés Maghreb, Moyen Orient & Asie M. Benbrahim Hasan et des collaborateurs de la Représentation Régionale Tunisie de RAM et plus de 200 invités, le Représentant Régional Tunisie de RAM, M. Mosseddaq a partagé des informations passionnantes sur l’avenir de la compagnie. Avec une vision stratégique pour 2024-2037, Royal Air Maroc prévoit une expansion majeure, visant une flotte de 200 avions et un réseau de 143 destinations à l’horizon 2037. La compagnie s’oriente également vers une présence digitale accrue avec les hashtags #DREAMAFRICA et #MEETMOROCCO, soulignant son ambition de devenir le leader du transport aérien en Afrique.

M. Mosseddaq a précisé que la compagnie a fixé des objectifs impressionnants avec une offre cible d’une capacité de 38,6 millions en sièges, le transport de 31,6 millions de passagers, soit un taux de remplissage de 82%.

Les partenaires tunisiens bénéficieront grandement de ces perspectives de croissance, notamment grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec Royal Air Maroc.

Membre de la célèbre alliance oneworld, Royal Air Maroc se distingue par une flotte impressionnante de plus de 50 avions et un réseau s’étendant sur plus de 80 destinations, avec une forte présence en Afrique, en Amérique et dans la péninsule Ibérique. La ligne Casablanca-Tunis est particulièrement mise en valeur avec deux vols quotidiens, connectant efficacement le réseau domestique, africain, américain et ibérique via le hub stratégique de Casablanca.

De plus, Royal Air Maroc offre pour les passagers voyageant à l’international en transit de plus de 8 heures, y compris ceux voyageant entre Tunis et la péninsule Ibérique, une prise en charge systématique.

Les récompenses de la soirée ont été attribuées comme suit :

– Atlantis Voyages : 1er prix Best Seller Grand Tunis 2022-23

– Satguru Travels & Tours : 2ème prix Best Seller Grand Tunis 2022-23

– Vision voyages : 3ème Best Seller Grand Tunis 2022-23

– Kounouz Tourism : Best Seller Sousse & Sahel 2022-23

– Madinah voyages : Best Seller Sfax & Sud 2022-23

– Mme Sonia BEN AMOR d’Atlantis Voyages : Top vendeur 2022-23