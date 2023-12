Dans une démarche proactive et tournée vers l’innovation pour répondre aux défis contemporains, le Conseil Bancaire et Financier (CBF) annonce fièrement la signature d’un Mémorandum d’Entente (MOU) avec le cabinet Deloitte. Cette collaboration stratégique vise à entreprendre une analyse approfondie des tendances et perspectives du secteur bancaire et financier.

Cette initiative revêt une importance cruciale en tant qu’outil stratégique visant à garantir la durabilité des financements, la pérennité et la compétitivité des institutions financières dans un contexte en constante évolution. L’objectif principal est d’ajuster les stratégies, d’innover et de répondre de manière proactive aux besoins changeants du marché.

L’étude s’emploiera à examiner les tendances actuelles et à anticiper les perspectives du secteur bancaire en Tunisie. Elle offrira une vision d’ensemble du paysage bancaire tunisien et proposera une perspective éclairée sur l’évolution à venir du secteur au cours des prochaines années.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune d’adopter des pratiques pour faire face aux enjeux cruciaux de l’écosystème bancaire et financier. La collaboration entre le Conseil Bancaire et Financier et Deloitte vise spécifiquement à favoriser une transformation agile, permettant aux institutions financières de s’ajuster rapidement aux changements du marché.

Monsieur NéjiGhandri, Président du Conseil Bancaire et Financier, exprime son enthousiasme pour la collaboration stratégique avec Deloitte. Il souligne l’importance de cette alliance comme une étape significative pour le secteur bancaire tunisien. Ensemble, ils s’engagent à adopter une vision prospective sur les évolutions du secteur, mettant l’accent sur un financement responsable, inclusif et durable. Cette collaboration renforce leur confiance dans la capacité à naviguer avec succès dans un environnement financier complexe et dynamique, anticipant des résultats fructueux pour l’avenir du paysage financier tunisien.

Monsieur Aymen Mtimet, Associé Deloitte Conseil Tunisie, exprime avec honneur son engagement dans cette collaboration stratégique : “C’est un privilège de travailler en étroite collaboration avec le Conseil Bancaire et Financier pour cette analyse approfondie du secteur. Ensemble, nous sommes résolument déterminés à apporter notre expertise et à fournir des insights stratégiques qui joueront un rôle essentiel dans la définition du futur du paysage bancaire et financier en Tunisie. Notre engagement est d’apporter des solutions innovantes et d’exploiter notre expertise pour soutenir la transformation digitale, la durabilité, les critères ESG et l’inclusion financière dans le secteur, contribuant ainsi à l’évolution positive de l’ensemble du secteur financier tunisien.”

Cette collaboration stratégique entre le Conseil Bancaire et Financier et Deloitte vise à stimuler l’innovation dans le secteur bancaire tunisien, en adoptant des pratiques alignées sur les exigences actuelles et futures du paysage financier mondial.