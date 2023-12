Un fonds de recherche, de développement et d’innovation (RDI), ” Soutien à l’innovation et à la durabilité en Tunisie”, doté de 5 millions de dinars, a été lancé mardi lors d’un point de presse organisé par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Il vise à stimuler le potentiel de croissance des PME tunisiennes opérant dans le secteur industriel et les services associés et cherchant à entreprendre des projets de RDI en collaboration avec des acteurs publics ou privés, des prestataires de services ou des clusters pertinents.Lancé en partenariat avec l’Union européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce fonds a également, pour objectif d’appuyer les projets de recherche, de développement et d’innovation en collaboration avec des centres public et privés ainsi que des prestataires de services.Selon le ministère, le Fonds s’engage à financer des projets collaboratifs de RDI, offrant ainsi, une opportunité aux entreprises à fort potentiel. Il émane d’une vision inscrite au cœur de la stratégie Industrielle et d’Innovation à l’Horizon 2035.

Dans cette optique, trois axes prioritaires de financement ont été identifiés à savoir l’innovation, la digitalisation et la durabilité environnementale. Une quarantaine de projets bénéficiera d’un financement dont une vingtaine sera axée spécifiquement sur la durabilité environnementale.Les organismes qui seront chargés de la gestion de ce fonds sont Smart Capital et l’association ” Tunisia Technoparks “.La création de ce fonds s’inscrit dans le cadre du projet ” Croissance Qualitative pour l’Emploi ” mis en œuvre par l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), en partenariat avec le ministère tunisien de l’Industrie.Il est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et cofinancé par l’Union européenne (UE) pour moderniser l’industrie tunisienne en termes de durabilité économique et écologique dans les secteurs prioritaires. Cette convention relative à la création de ce fonds a été signée par la cheffe du cabinet du ministère, Ahlem Beji Sayeb, la représentatrice de la GIZ, Asma Hamouda, le directeur général de Smart Capital, Alaya Bettaieb, le président de l’association des Technopoles et Hichem Turki, Président Directeur Général du Technopole de Sousse “Novation City”.