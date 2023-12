La marque mondiale de smartphones OPPO s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

OPPO intègre activement des technologies durables, conduisant à une réduction de l’utilisation du plastique et à une prolongation de la durée de vie des batteries.

OPPO défend une approche collaborative au sein de l’industrie et permet à la startup soucieuse du climat Bluepha Co., Ltd de présenter ses solutions biodégradables à la COP28.

À une époque où la connectivité virtuelle est rapidement adoptée, avec près de 57% de la population mondiale utilisant l’Internet mobile vers la fin 2022 (GSMA), l’impact environnemental des appareils intelligents ne peut être ignoré. En 2023, OPPO, la quatrième plus grande marque mondiale de smartphones, s’est engagée à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations mondiales d’ici 2050. Réputée pour sa gamme diversifiée d’appareils intelligents, des smartphones aux appareils portables et appareils XR de pointe, OPPO favorise activement des solutions innovantes dans le domaine de la durabilité. Conformément à sa mission ‘‘Technologie pour l’humanité et gentillesse pour le monde’’, OPPO intègre des technologies durables dans ses produits pour minimiser l’impact sur l’environnement.

Un excellent exemple est le Battery Health Engine développé par OPPO, qui garantit que les batteries des smartphones conservent plus de 80% de leur capacité d’origine après jusqu’à 1 600 cycles de charge complète, dépassant largement la moyenne du secteur. Cela prolonge non seulement la convivialité des smartphones, mais contribue également à la réduction des déchets électroniques. De plus, OPPO introduira une fonctionnalité d’affichage permanent ‘‘GO Green’’ dans son système d’exploitation ColorOS 14, encourageant les utilisateurs à adopter un mode de vie à faible émission de carbone en visualisant l’impact de leurs pas quotidiens sur les émissions de CO2.

En plus de se concentrer sur la conception de produits écologiques et les opérations à faible émission de carbone, OPPO soutient activement les innovateurs mondiaux dans la création de solutions durables grâce à la technologie. Cette année, OPPO a été invitée à participer à l’interview de leadership de la COP28 pour partager ses efforts en matière d’intégration de la technologie et de l’innovation dans les pratiques de développement durable.

« Aujourd’hui, chez OPPO, nous croyons fermement que la technologie devrait non seulement enrichir nos vies, mais également ouvrir la voie à un avenir plus vert dont les générations pourront profiter » , a déclaré Jason Liao, directeur de l’Institut de recherche OPPO. « Même si à court terme, la durabilité technologique présente de nombreux défis… à long terme, cela profitera à l’innovation des produits et au développement de l’entreprise » a-t-il ajouté.

Dans son engagement à lutter contre le changement climatique, OPPO collabore avec davantage de partenaires de l’écosystème à travers des initiatives telles que ‘‘OPPO Inspiration Challenge’’. Lancé par l’Institut de recherche OPPO en 2022, cet accélérateur d’innovation fait chaque année appel à des innovations technologies vertueuses auprès des professionnels mondiaux de la technologie. En 2023, le programme a reçu 687 propositions provenant de 66 pays et régions, dont 40% concernent des technologies bénéfiques aux actions climatiques. Lors de la COP28, OPPO a invité une des équipes gagnantes, Bluepha Co., Ltd, une startup biotechnologique développant des polymères organiques naturels biodégradables pour remplacer l’utilisation du plastique dans les emballages et à présenter sa technologie verte à un public mondial lors de l’événement.

« La durabilité est un voyage collectif qui nécessite la collaboration de toutes les parties prenantes. Nous gardons l’esprit ouvert et invitons davantage de partenaires de l’écosystème à nous rejoindre pour travailler vers un avenir façonné par l’innovation et la durabilité » , a signalé Jason.

La vision d’OPPO pour un avenir durable implique des actions multiformes couvrant les pratiques de fabrication, la conception de produits, l’innovation technologique, la collaboration et l’engagement communautaire. En alignant ses actions sur sa mission, OPPO se consacre à façonner un avenir innovant et durable pour tous.