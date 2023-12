Un accord de coopération et de partenariat visant à établir un programme spécifique de formation sur la gouvernance a été signé lundi entre le ministère de la Santé, l’Ecole nationale d’administration (ENA) et l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques, au siège de l’Ecole nationale d’administration à Tunis.

Le programme de formation comprend un certain nombre d’activités de formation liées à l’axe ” bonne gouvernance, sécurité alimentaire et protection de la santé des consommateurs ” au profit des secteurs public et privé et des représentants de la société civile, selon un communiqué publié par le Ministère de la Santé.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord, l’accent a été mis sur l’importance de cette initiative dans la promotion des principes et valeurs de bonne gouvernance, qui contribuent à l’amélioration de la performance des structures publiques et à l’ouverture au secteur privé et à la société civile afin de construire des visions, des propositions et des projets de changement dans le cadre d’une approche participative.

Il est à noter que la signature de cet accord s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des orientations inscrites dans le plan stratégique de l’école dans le domaine de la mise en oeuvre de programmes de partenariat et de coopération tripartites contribuant à ouvrir des horizons prometteurs et à obtenir des résultats encourageants