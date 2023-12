Ce dimanche à Tunis, le ciel est chargé de nuages, annonçant des précipitations généreuses dans la plupart des régions.

Ces pluies deviendront par moments orageuses, surtout dans les régions du Sahel.

Les températures varieront entre 6 et 10 degrés dans les hauteurs à l’ouest et entre 12 et 16 degrés ailleurs.

Les vents seront vigoureux près des côtes et modérés à forts dans les autres zones.