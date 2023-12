La Tunisie prévoit une production d’environ 1,05 million de tonnes d’olives permettant 210 mille tonnes d’huile, au moment où les prix des olives ont transcrit une hausse de 48% (7 décembre 2023).

Les estimations de la production oléicole, au 7 décembre 2023, se sont alignées à celles de la saison écoulée, d’après les données de l’Office national de l’huile (ONH).

Ces données interviennent à un moment où les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont annoncé (le 2 décembre) la décision de consacrer une quantité de 10500 tonnes d’huile d’olive vierge extra pour la vente en détail aux consommateurs à un prix préférentiel de 15 dinars le litre, et ce, à partir du 15 décembre 2023, pour favoriser des quantités suffisantes d’huile tout en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen.

La région du Centre-Ouest (Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine) occupe la première place en termes de production nationale avec 74 mille tonnes d’huile, soit 35%.

La contribution de la région du Sud est estimée à hauteur de 28% de la production nationale, celles du Nord et du Centre sont de 18% chacune. Le taux d’extraction de l’huile, au cours de la première semaine du mois de décembre 2023, se situe entre 11 % et 25 %.

Le nombre des huileries ouvertes, du 23 octobre 2023 au 7 décembre 2023, a atteint environ 930, contre 799 huileries durant la saison dernière.

Les opérations de récolte ont enregistré jusqu’au 7 décembre 2023, un taux d’avancement d’environ 28 %, contre 35 %, par rapport à la même période de la saison précédente.

Les prix des olives ont augmenté d’environ le double

Les statistiques de l’ONH ont montré que les prix de l’olive ont augmenté de 48%, au cours de la 1ère semaine du mois de décembre 2023, par rapport à la même période de la saison 2022-2023.Au cours de la 1ère semaine du mois de décembre, le prix d’un kilogramme d’olive dans les gouvernorats oscille entre 2000 et 5400 millimes. Durant la même période de la saison précédente, les prix ont oscillé entre 1500 et 3200 millimes par kg, dans les gouvernorats du Nord et entre 1500 et 3600 au Centre-est, entre 1200 et 3800 au Centre-ouest, et entre 1800 et 3200 millimes /kg au Sud.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmoneim Belati, a visité l’usine de conditionnement de l’huile d’olive pour suivre le programme national de consommation d’huile d’olive extra vierge destiné au marché intérieur