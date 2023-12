Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, a participé, mercredi à Riyad, aux travaux d’une table ronde ministérielle organisée en marge de la conférence internationale du marché du travail (GLMC), qui se tient les 13 et 14 décembre courant en Arabie saoudite.

La table ronde qui a été consacrée à l’examen des opportunités et des changements intervenus sur le marché du travail ainsi que des moyens de coopération commune pour relever les défis, a été présidée par le ministre saoudien des ressources humaines et du développement social, Ahmad bin Sulaiman AlRajhi avec la participation de ministres et responsables du travail de 24 pays, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Les participants ont, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de la solidarité internationale, de la coopération et de l’échange d’expériences pour faire face aux mutations rapides et sans précédent imposés par les technologies modernes et aux défis géopolitiques sur le marché mondial du travail.

Plusieurs questions sont inscrites à l’ordre du jour de la conférence internationale du marché du travail qui se déroulera en présence de plus de 6000 participants venus de 40 pays, de plusieurs ministres et responsables gouvernementaux, ainsi que de plusieurs responsables d’organisations internationales et professionnelles. Les participants discuteront, notamment, des principales tendances du marché du travail, de l’évolution des lois et normes du travail ainsi que des politiques et des programmes en matière de main-d’œuvre.

D’autres sujets seront également abordés, tels que l’impact de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies sur les marchés du travail et la main-d’œuvre mondiale et la manière de combler les déficits de compétences en matière d’intelligence artificielle, l’échange d’idées d’experts mondiaux sur l’impact des changements démographiques sur la main-d’œuvre, le rôle de la responsabilité sociale des entreprises, les conditions de travail, etc.

La conférence porte sur le suivi de la situation actuelle du marché du travail, l’unification des efforts de collaboration pour l’améliorer, l’échange d’expériences de spécialistes et d’acteurs internationaux, l’examen des défis actuels et futurs du marché du travail au niveau international et la création d’un espace d’échange d’idées et de stimulation d’un changement positif dans les pratiques de travail à travers le monde.