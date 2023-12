La situation des sociétés agricoles a été au centre d’une réunion ministérielle présidée, lundi, au palais de la Kasbah, par le Chef du gouvernement Ahmed Hachani.

L’objectif est de favoriser le renforcement du secteur agricole et de garantir sa durabilité, a indiqué la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La réunion s’est tenue en présence des ministres de l’Agriculture et des ressources hydrauliques et des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.