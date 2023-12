L’assemblée générale annuelle de l’Union tunisienne des professions libérales (UTPL) a abouti à la nomination de l’expert comptable Walid Ben Salah, nouveau président, outre l’approbation de l’élection par le Conseil des Doyens du premier vice-président, en la personne du doyen Hatem Al-Maziou, selon un communiqué publié lundi par l’UTPL.

L’UTPL a indiqué que la nomination du nouveau président, qui a eu lieu vendredi, après l’approbation des rapports moral et financier, intervient conformément au délai prévu dans les statuts.

Par ailleurs, l’UTPL a également tenu son 5ème colloque annuel intitulé “L’exercice des professions libérales dans le cadre des accords “ZLECAF -COMESA ” : risques et opportunités “, qui a porté sur les dispositions des accords de “ZLECAF” et du “COMESA”, sur l’investissement et les services, ainsi que sur “L’investissement dans le cadre de l’accord de “ZLECAF”