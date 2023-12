Des efforts sont actuellement déployés afin de faciliter la mobilité des hommes d’affaires des pays membres du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) dont la Tunisie, a indiqué mercredi, le directeur général du Conseil des entreprises du COMESA, Teddy Soobramanien.

Ces efforts permettront de créer des lignes aériennes directes entre les pays membres et d’accélérer les procédures de visas, a-t-il ajouté, lors d’une séance de travail tenue au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce (UTICA), à Tunis, et co-présidée avec le vice-président de l’organisation Mohamed Kooli.

Le responsable africain, qui dirigeait une délégation du marché en Tunisie, a fait savoir que les participants à la prochaine édition du forum économique prévu du 3 au 5 mars en Egypte, examineront les moyens visant à mettre en place une plateforme numérique, permettant d’assurer le suivi des besoins du marché.

Il a fait savoir qu’il s’agit de faire en sorte que les investissements répondent aux besoins et spécificités de chaque marché, appelant, à cet égard, à miser sur certains secteurs clés comme l’économie verte et les énergies renouvelables.

Lors de cette séance, les participants ont discuté de la possibilité de créer un portail numérique économique afin de faciliter les démarches administratives et les opérations financières entres les pays membres.

Ils ont par ailleurs, appelé à intensifier les sessions de formation dans les domaines de l’administration des affaires et les rencontres avec les entreprises, afin de prendre connaissances des opportunités d’investissement.

De son coté, le vice-président de l’UTICA, Mohamed Kooli a souligné que le marché commun de l’Afrique orientale et australe ouvre aux entreprises tunisiennes l’opportunité de tisser des partenriarts stratégiques et de créer de la croissance économique.

D’après lui, les partenaires public-privé permettront de renforcer le partenariat économique entre la Tunisie et les pays membres du COMESA. Depuis juillet 2018, la Tunisie est membre du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) composé de 21 Etats membres, lequel œuvre à promouvoir l’intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines.

Caractérisé par un produit intérieur brut de 805 milliards de dollars et un commerce mondial d’exportation/importation de marchandises d’une valeur de 324 milliards de dollars, le COMESA constitue un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur.