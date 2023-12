La ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a indiqué mercredi dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse que le musée du leader syndicaliste Farhat Hached à la Kasbah est désormais ouvert au public. Il sera enrichi d’une bibliothèque spécialisée dans le mouvement syndical et d’un ciné-club.

La ministre a ajouté dans sa déclaration que la scénographie muséale sera achevée au début de l’année 2024, soulignant que le musée accueille actuellement une exposition numérique et prévoit des projections d’un film documentaire qui retrace les étapes les plus marquantes de l’histoire de la lutte syndicale associée à la lutte nationale, un film inspiré des Archives nationales et des enregistrements de l’Etablissement de la Télévision Tunisienne.

Après l’inauguration par Kais Saïed du musée Farhat Hached hier à l’occasion de la commémoration du 71ème anniversaire de son assassinat (5 décembre 1952), il sera procédé à l’élaboration d’un programme culturel annuel qui prévoit des conférences, qui seront données par des universitaires et chercheurs spécialisés dans l’histoire du mouvement syndical tunisien. Des activités seront conçues en faveur de la nouvelle génération à travers les nouvelles technologies sous forme d’ateliers, de compétitions et de spectacles virtuels afin de drainer les élèves notamment des écoles situées à ses alentours.

Dans ce contexte, la ministre a indiqué qu’il sera procédé en collaboration avec le ministère de l’Education à l’animation d’activités diverses sur l’histoire du mouvement national.

Il convient de rappeler que, lors de sa visite hier 5 décembre 2023 au Musée Farhat Hached, le Président de la République, Kais Saied, accompagné notamment de la ministre des Affaires culturelles, a suivi une présentation documentaire sur les circonstances historiques de la naissance du mouvement syndical et sur l’histoire du leader syndicaliste Farhat Hached, avant de se rendre à l’espace jaune où se trouvent des lunettes virtuelles offrant une visite virtuelle à l’intérieur du mausolée Farhat Hached avec des extraits sur sa vie. Le chef de l’Etat a également pris connaissance de l’exposition photographique illustrant l’histoire et les événements de la lutte nationale et ouvrière depuis 1881, en passant par la constitution du premier noyau du mouvement national et du mouvement ouvrier, jusqu’à l’assassinat de Farhat Hached et le début de la lutte pour l’indépendance. Le Président de la République a également suivi une présentation utilisant la technologie de réalité augmentée sur le militantisme de Farhat Hached pour les droits sociaux et la résistance au colonialisme.

Il est à noter que les travaux d’aménagement du Musée Farhat Hached avaient débuté en août 2023 par les institutions du ministère des Affaires culturelles en coopération avec la municipalité de Tunis et le ministère de l’Environnement. Grâce à des efforts exceptionnels, le musée aspire à devenir un fleuron doté de formules innovantes qui mettent en valeur la lutte d’un leader syndicaliste, dont le nom est gravé dans les annales de l’histoire nationale et internationale.