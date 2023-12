Le ministère de la santé a organisé mardi un atelier de travail ayant pour thème “le renforcement du partenariat entre les différents secteurs de la santé en vue d’instaurer un plan d’action commun pour la réalisation de l’approche “une seule santé” et de faire face aux menaces sanitaires ayant un impact sur les personnes, les animaux, les plantes et l’environnement.

Cette rencontre vise à coordonner les efforts et à mettre en place les mécanismes d’exécution de l’approche “une seule santé” à travers des mécanismes d’évaluation selon les normes sanitaires internationales afin de promouvoir la santé des individus, des animaux et l’environnement et de trouver des solutions durables pour la prévention des pandémies.

A noter que, le directeur de la direction des soins de santé de base et le représentant de l’organisation mondiale de la santé en Tunisie Ibrahim Ezzik et la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui ont pris part à cet atelier qui se poursuivra jusqu’au 7 décembre courant,.