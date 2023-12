Huit entreprises africaines dirigées par des jeunes ont remporté le défi YouthAdapt, obtenant chacune jusqu’à 100 000 dollars de subvention et bénéficiant d’un programme de mentorat et de coaching sur douze mois. Ce concours, soutenu par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l’adaptation, vise à encourager les jeunes entrepreneurs africains proposant des solutions innovantes face aux changements climatiques.

La COP28 à Dubaï a été le lieu où ces entreprises ont été honorées. Les discours des leaders ont souligné l’importance de soutenir la jeunesse africaine dans l’innovation climatique et ont mis en lumière les impacts positifs de telles initiatives. Des personnalités ont témoigné de l’impact des subventions précédentes sur leurs entreprises, soulignant leur croissance et leur capacité à innover dans le domaine des technologies propres.

En mettant en avant des femmes leaders et des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la blockchain pour s’adapter aux changements climatiques, ces entreprises lauréates œuvrent dans des secteurs cruciaux tels que l’agriculture, la gestion des risques, et la conservation de la biodiversité.

Liste complète des lauréats :