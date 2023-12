La journée de mardi 5 décembre 2023 sera marquée par un temps maussade et pluvieux sur le nord de la Tunisie, avec des nuages parfois denses et quelques pluies éparses, notamment sur les régions de Bizerte, Tunis, Nabeul et Zaghouan. Localement, des pluies plus intenses sont possibles sur le centre du pays.

Sur le reste du territoire, le temps sera partiellement nuageux, avec des éclaircies par endroits. Les températures maximales varieront entre 13 et 19°C, avec des maximales de 21°C dans la région du Sahel.

Le vent soufflera fort près des côtes et sur les hauteurs, puis modéré à relativement fort à l’intérieur du pays.